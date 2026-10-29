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DV
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Heimir verði kynntur uppi á Skaga í dag - Þetta verður aðstoðarmaður hans

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 10:45
Mynd: DV/KSJ

Heimir Guðjónsson verður kynntur sem þjálfari Skagamanna seinni partinn. Sparkspekingurinn Kristján Óli Sigurðsson segir frá þessu.

ÍA tilkynnti á dögunum að Lárus Orri Sigurðsson yrði ekki áfram með liðið, þrátt fyrir að það hafi endað í fjórða sæti Bestu deildar karla á leiktíðinni.

Háværar sögusagnir hafa verið um að Heimir taki við og í gær tilkynnti Fylkir, sem Heimir stýrði í Lengjudeild karla á leiktíðinni, að hann yrði ekki áfram.

Kristján Óli segir að Heimir verði kynntur sem þjálfari ÍA klukkan 14 í dag og tekur jafnframt fram að Aron Ýmir Pétursson verði aðstoðarmaður hans, en hann var einnig í teymi Lárusar. 

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