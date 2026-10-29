Heimir verði kynntur uppi á Skaga í dag - Þetta verður aðstoðarmaður hans

Heimir Guðjónsson verður kynntur sem þjálfari Skagamanna seinni partinn. Sparkspekingurinn Kristján Óli Sigurðsson segir frá þessu.
ÍA tilkynnti á dögunum að Lárus Orri Sigurðsson yrði ekki áfram með liðið, þrátt fyrir að það hafi endað í fjórða sæti Bestu deildar karla á leiktíðinni.
Háværar sögusagnir hafa verið um að Heimir taki við og í gær tilkynnti Fylkir, sem Heimir stýrði í Lengjudeild karla á leiktíðinni, að hann yrði ekki áfram.
Kristján Óli segir að Heimir verði kynntur sem þjálfari ÍA klukkan 14 í dag og tekur jafnframt fram að Aron Ýmir Pétursson verði aðstoðarmaður hans, en hann var einnig í teymi Lárusar.
Heimir Guðjónsson kynntur sem þjálfari ÍA kl. 14 i dag. Aron Ýmir áfram AÞ.
— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) October 29, 2026