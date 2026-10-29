Hallgrímur lætur af störfum hjá KA

Knattspyrnudeild KA og Hallgrímur Jónasson hafa komist að samkomulagi um starfslok Hallgríms sem þjálfara meistaraflokks karla í knattspyrnu.
KA féll úr Bestu deild karla um liðna helgi en Hallgrímur fékk Eið Smára Guðjohnsen með sér til starfa seinni hluta tímabilsins.
Hallgrímur gekk upphaflega til liðs við KA sem leikmaður fyrir tímabilið 2018, eftir farsælan atvinnumannaferil erlendis. Hann tók síðar við sem aðstoðarþjálfari liðsins árið 2020 áður en hann var ráðinn aðalþjálfari í september 2022.
Á þeim fjórum árum sem Hallgrímur hefur stýrt liðinu sem aðalþjálfari hefur KA náð góðum árangri. Þar ber hæst bikarmeistaratitilinn árið 2024, þann fyrsta í sögu félagsins, auk þátttöku í Evrópukeppni, sem eru mikilvægir áfangar í sögu félagsins.
„Knattspyrnudeild KA þakkar Hallgrími fyrir hans störf í þágu félagsins á undanförnum árum og þann árangur sem náðst hefur undir hans stjórn," segir á vef KA.