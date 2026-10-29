Gamli refurinn minnti svo sannarlega á sig

José Mourinho, knattspyrnustjóri Real Madrid, hefur fengið mikið lof fyrir taktíska nálgun sína í 2-1 sigri liðsins gegn Barcelona í El Clásico um síðustu helgi.
Portúgalinn, sem er á sínu öðru tímabili hjá Real Madrid, sýndi þar hvers vegna hann er talinn einn snjallasti þjálfari knattspyrnusögunnar.
Mourinho stillti upp í 4-4-2 leikkerfi og fól Bernardo Silva það verkefni að gæta Pedri, eins mikilvægasta leikmanns Barcelona.
Áætlunin gekk vel og tókst Real að takmarka áhrif Spánverjans verulega.
Mourinho nýtti sér einnig háa varnarlínu Barcelona með því að láta miðjumenn sína hlaupa inn fyrir vörnina og skapa þannig færi.
Kylian Mbappé skoraði bæði mörk Real Madrid og tryggði liðinu mikilvægan sigur.
Mourinho hóf þjálfaraferil sinn hjá Benfica árið 2000 og hefur síðan unnið fjölda titla með Porto, Chelsea, Inter og Real Madrid.
Hann hefur þó sætt gagnrýni undanfarin ár fyrir aðferðir sínar, sem sumir telja úreltar í nútímafótbolta.
Sigurinn gegn Barcelona sýndi hins vegar að Mourinho kann enn að laga leikskipulag sitt að andstæðingnum.
Á sama tíma og margir þjálfarar leggja áherslu á fastmótað leikkerfi treystir Mourinho á hæfileika leikmanna sinna til að leysa erfiðar aðstæður inni á vellinum.
Gamli refurinn virðist því enn eiga nóg eftir í þjálfarabransanum.