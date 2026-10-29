Fyrrverandi eiginkona Eiðs Smára stefnir honum

Fyrrverandi eiginkona knattspyrnugoðsagnarinnar Eiðs Smára Guðjohnsen, Ragnhildur Sveinsdóttir, hefur höfðað mál gegn honum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur. Mannlíf greindi fyrst frá.
Vísir segist jafnframt hafa heimildir fyrir því að um mál vegna meðlagsskuldar sé að ræða. Málið verður tekið fyrir 2. nóvember. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson gætir hagsmuna Ragnhildar en Þorsteinn Einarsson fer með málið fyrir hönd Eiðs Smára.
Ragnhildur og Eiður Smári skildu árið 2017. Þau eiga saman fjögur börn, þrjá syni og eina dóttur.