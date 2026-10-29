Fær mikið lof - Lagði tæpar 2 milljónir inn á mann sem berst við krabbamein

Jack Grealish, leikmaður Everton, hefur fengið mikið lof á samfélagsmiðlum eftir að hafa gefið tíu þúsund pund, jafnvirði um 1,7 milljóna íslenskra króna, til stuðningsmanns félagsins sem glímir við alvarlegt krabbamein.
Stuðningsmaðurinn, Leon, er 35 ára þriggja barna faðir sem berst við afar ágenga tegund nýrnakrabbameins. Læknar hafa sagt honum að hann eigi mögulega aðeins eitt til þrjú ár eftir ólifað.
Kærasta hans, Crystal Duffey, stofnaði söfnun til að tryggja honum bestu mögulegu læknismeðferð.
Plötusnúðurinn Anton Powers vakti athygli á söfnuninni á Instagram og Grealish var fljótur að bregðast við.
„Jack Grealish er algjör heiðursmaður. Ég birti færslu um þessa átakanlegu stöðu og hann fór strax og gaf í söfnunina. Þvílíkur maður,“ skrifaði Powers.
Fjölmargir stuðningsmenn hafa hrósað Grealish fyrir framtakið og bent á að hann hafi áður sýnt mikla rausn.
„Hann hefur margoft sýnt hversu frábær manneskja hann er. Hann auglýsir aldrei góðverkin sín sjálfur,“ skrifaði einn stuðningsmaður.
Grealish hefur áður gefið háar fjárhæðir til fjölskyldna sem hafa lent í erfiðum aðstæðum.
Hann gaf meðal annars fimm þúsund pund til fjölskyldu konu sem lést í bílslysi árið 2021 og sömu upphæð til stuðningsmanns Aston Villa árið 2023.
Englendingurinn er nú á sínu öðru lánstímabili hjá Everton.