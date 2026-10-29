Eina sem var í huga hans var að hefna sín á Ferguson

Carlos Tevez, fyrrum framherji Manchester United og Manchester City, hefur greint frá því að hann hafi ákveðið að ganga til liðs við City árið 2009 til að hefna sín á Sir Alex Ferguson.
Tevez lék með United í tvö ár á lánssamningi og vann meðal annars Meistaradeild Evrópu og ensku úrvalsdeildina með félaginu.
Argentínumaðurinn segir Ferguson hafa lofað sér að United myndi kaupa hann eftir lánstímann en ekki staðið við það.
„City var ákveðin hefnd fyrir mig. Mér fannst ég ekki fá til baka það sem ég hafði gefið United,“ sagði Tevez í viðtali á YouTube-rás Rio Ferdinand.
„Ferguson sagði mér að hann ætlaði að kaupa Berbatov en að ég þyrfti ekki að hafa áhyggjur. Hann myndi líka ganga frá mínum samningi.“
Tevez segir stuðningsmenn United hafa viljað halda honum en sjálfur hafi hann upplifað að Ferguson væri að ýta sér til hliðar.
„Ég hafði gefið United allt mitt hjarta en fann ekki það sama til baka.“
„Hann hafði sex mánuði til að standa við loforðið en gerði það ekki. Þess í stað fór hann að setja mig á bekkinn til að lækka verðmiðann minn. Það særði mig mest.“
Tevez gekk í raðir City fyrir 47 milljónir punda og varð síðar Englandsmeistari með félaginu.