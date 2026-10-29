Eina liðið sem stjóri Liverpool vildi ekki mæta

Andoni Iraola, knattspyrnustjóri Liverpool, var ekki sérstaklega ánægður með dráttinn í átta liða úrslitum enska deildabikarsins eftir sigurinn gegn Chelsea í gærkvöldi.
Liverpool hafði betur í vítaspyrnukeppni, 6-5, eftir að Morgan Rogers og Cody Gakpo höfðu skorað úr vítaspyrnum í venjulegum leiktíma.
Joe Gomez tryggði Liverpool sigurinn með síðustu vítaspyrnunni.
Liverpool dróst gegn Bournemouth, fyrrum félagi Iraola, sem hann hefði helst viljað forðast.
„Ég var að ræða þetta fyrir dráttinn og sagði að eina liðið sem ég vildi ekki fá væri Bournemouth,“ sagði Iraola.
„Þetta verður sérstakt fyrir mig. Þeir þekkja mig mjög vel og hafa verið að spila frábærlega undanfarið.“
Iraola telur Liverpool ekki hafa verið heppið með andstæðinga sína í keppninni.
„Við höfum þegar mætt Tottenham og Chelsea og nú bíður Bournemouth. Þetta verður sérstakur leikur.“
Liverpool fær þó heimaleik á Anfield og vonast Iraola til að tryggja liðinu sæti í undanúrslitum.