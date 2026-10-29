Chelsea með öflugan varnarmann í sigtinu

Chelsea hefur enn mikinn áhuga á Jarrad Branthwaite, varnarmanni Everton, en félagið gæti þurft að berjast við Manchester United um undirskrift hans.
Branthwaite, sem er 24 ára, hefur lengi verið orðaður við stærri félög eftir að hafa vakið athygli fyrir frammistöðu sína með Everton í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt Football Insider fylgist Chelsea grannt með stöðu enska miðvarðarins og gæti reynt að fá hann til Stamford Bridge.
Manchester United hefur einnig haft augastað á Branthwaite um nokkurt skeið og gæti blandað sér í baráttuna um leikmanninn.
Everton vill hins vegar halda varnarmanninum og gæti reynst erfitt fyrir áhugasöm félög að sannfæra forráðamenn þess um að selja.
Branthwaite er talinn einn af áhugaverðari ensku varnarmönnunum og gæti því orðið eftirsóttur á félagaskiptamarkaðnum á næstu mánuðum.