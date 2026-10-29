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DV
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Carrick tjáir sig eftir fundinn með Bruno Fernandes

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 14:30
Getty Images

Michael Carrick, stjóri Manchester United, hefur staðfest að Bruno Fernandes verði áfram fyrirliði liðsins þrátt fyrir ágreining þeirra undanfarna daga.

Fernandes var settur á bekkinn í 3-0 tapinu gegn Bournemouth á sunnudag eftir að hafa gagnrýnt leikskipulag Carrick opinberlega. Þeir hafa síðan sest niður og rætt málin.

„Bruno er fullkomlega staðráðinn í að leggja sitt af mörkum fyrir félagið. Ég hef engar áhyggjur af því og við höldum áfram,“ sagði Carrick á blaðamannafundi í dag.

Þegar hann var spurður hvort Fernandes héldi fyrirliðabandinu svaraði hann einfaldlega: „Það þarf ekkert að taka ákvörðun um það.“

United heimsækir Chelsea á laugardag og verður Carrick áfram við stjórnvölinn í bili.

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