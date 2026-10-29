Carrick tjáir sig eftir fundinn með Bruno Fernandes

Michael Carrick, stjóri Manchester United, hefur staðfest að Bruno Fernandes verði áfram fyrirliði liðsins þrátt fyrir ágreining þeirra undanfarna daga.
Fernandes var settur á bekkinn í 3-0 tapinu gegn Bournemouth á sunnudag eftir að hafa gagnrýnt leikskipulag Carrick opinberlega. Þeir hafa síðan sest niður og rætt málin.
„Bruno er fullkomlega staðráðinn í að leggja sitt af mörkum fyrir félagið. Ég hef engar áhyggjur af því og við höldum áfram,“ sagði Carrick á blaðamannafundi í dag.
Þegar hann var spurður hvort Fernandes héldi fyrirliðabandinu svaraði hann einfaldlega: „Það þarf ekkert að taka ákvörðun um það.“
United heimsækir Chelsea á laugardag og verður Carrick áfram við stjórnvölinn í bili.