Carrick staðfestir slæmu tíðindin

Benjamin Sesko, framherji Manchester United, verður frá keppni um nokkurt skeið vegna meiðsla.
Michael Carrick, knattspyrnustjóri United, staðfesti tíðindin en gat ekki sagt nákvæmlega til um hversu lengi slóvenski framherjinn verður frá.
„Því miður lítur út fyrir að Ben verði frá í einhvern tíma. Við vitum enn ekki nákvæmlega hversu lengi, en þetta verður lengri fjarvera,“ sagði Carrick.
Þetta eru slæm tíðindi fyrir Manchester United sem hefur átt í miklum vandræðum á tímabilinu og situr í neðri hluta ensku úrvalsdeildarinnar.
Fjarvera Sesko gæti reynst liðinu dýrkeypt á næstu vikum enda hefur United átt erfitt með að skapa sér marktækifæri og skora mörk.
Ekki liggur fyrir hvenær Sesko getur snúið aftur á völlinn en ljóst er að Carrick þarf að finna aðrar lausnir í sóknarleiknum.