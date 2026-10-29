Blaðamaður Morgunblaðsins kallar eftir breytingum - „Augljós galli á núverandi kerfi“

Kristján Gylfi Guðmundsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, telur tímabært að fjölga liðum í Bestu deildum karla og kvenna.
Þetta kemur fram í pistli hans í Morgunblaðinu í vikunni þar sem hann fjallar um framtíðarfyrirkomulag efstu deildanna.
Núverandi fyrirkomulag hefur verið við lýði í Bestu deild karla frá árinu 2022 en þar er tólf liða deild skipt í efri og neðri hluta eftir 22 umferðir.
„Hávær umræða hefur verið um að fjölga liðum í Bestu deild karla í fjórtán og eru sterk rök fyrir því.“
„Bakvörður telur að tímabært sé að láta reyna á þá leið þar sem fleiri ungir leikmenn munu fá tækifæri á að spreyta sig í efstu deild,“ skrifar Kristján.
Hann vill einnig fjölga liðum í kvennadeildinni úr tíu í tólf.
„Besta deild kvenna hefur sjaldan eða aldrei verið jafnari og fallliðin Valur og Víkingur enduðu með háan stigafjölda samanborið við síðustu ár. Að mati bakvarðar er einboðið að fjölga liðum í Bestu deild kvenna í tólf.“
Kristján bendir einnig á galla núverandi fyrirkomulags. „Augljós galli á núverandi kerfi er þrefalda umferðin, þar sem lið fá mismunandi fjölda heimaleikja sem verður að teljast ósanngjarnt.“
KSÍ og ÍTF hafa skipað sérstaka spretthópa til að skoða mögulegar breytingar. „Að því sögðu treysti ég spretthópunum fullkomlega til að ákveða hver sé besta leiðin fyrir framtíð íslenskrar knattspyrnu,“ skrifar Kristján að lokum.