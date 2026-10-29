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DV
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Banna eigin stuðningsmönnum að mæta á leikinn gegn Hákoni og félögum

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 13:48
Hákon Arnar Haraldsson. Mynd: DV/KSJ

Franska knattspyrnufélagið Lens hefur tekið þá óvenjulegu ákvörðun að banna eigin stuðningsmönnum að mæta á útileik gegn erkifjendunum í Lille á morgun.

Ákvörðunin kemur í kjölfar óláta stuðningsmanna Lens í Meistaradeildarleik gegn Club Brugge í síðustu viku.

Stuðningsmennirnir kveiktu í fjölda blysa og köstuðu þeim í átt að vellinum og öðrum áhorfendum. Fatlaðir stuðningsmenn Lens urðu fyrir blysum og öryggisvörður slasaðist.

Lens segir stuðningsmenn hafa farið langt yfir strikið og þá hefur UEFA sömuleiðis bannað félaginu að selja stuðningsmönnum sínum miða á næstu tvo útileiki í Meistaradeildinni.

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