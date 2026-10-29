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DV
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Arsenal og United hafa mikinn áhuga

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 16:00
Getty Images

Arsenal og Manchester United hafa áhuga á Eli Junior Kroupi, sóknarmanni Bournemouth.

Frakkinn ungi er að snúa aftur úr meiðslum í kjölfar fótbrots á undirbúningstímabilinu en hann var frábær á síðustu leiktíð og vakti athygli stærri liða. 

Talið er að Arsenal og United séu ekki einu félögin sem eru á eftir Kroupi, en Bournemouth vill þó reyna að komast hjá því að selja hann í janúarglugganum.

Það er því líklegra að kappinn færi í fyrsta lagi næsta sumar og er verðmiðinn í kringum 80 milljónir punda. 

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