Arsenal og United hafa mikinn áhuga

Arsenal og Manchester United hafa áhuga á Eli Junior Kroupi, sóknarmanni Bournemouth.
Frakkinn ungi er að snúa aftur úr meiðslum í kjölfar fótbrots á undirbúningstímabilinu en hann var frábær á síðustu leiktíð og vakti athygli stærri liða.
Talið er að Arsenal og United séu ekki einu félögin sem eru á eftir Kroupi, en Bournemouth vill þó reyna að komast hjá því að selja hann í janúarglugganum.
Það er því líklegra að kappinn færi í fyrsta lagi næsta sumar og er verðmiðinn í kringum 80 milljónir punda.