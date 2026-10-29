Allar líkur á því að mesta efni Chelsea vilji fara

Brasilíski kantmaðurinn Estevao gæti óskað eftir því að yfirgefa Chelsea í kjölfar þess að hafa fengið lítið að spila undir stjórn Xabi Alonso.
Estevao, sem er 19 ára, sat allan tímann á varamannabekknum þegar Chelsea féll úr enska deildabikarnum gegn Liverpool á Anfield í vikunni.
Þrátt fyrir að Joao Pedro og Cole Palmer væru fjarverandi ákvað Alonso að gefa Brasilíumanninum ekki tækifæri.
Samkvæmt The Sun er Estevao orðinn ósáttur við stöðu sína og gæti farið fram á félagaskipti ef ekkert breytist.
Hann hefur aðeins leikið 163 mínútur á tímabilinu, þar af 125 í deildabikarnum.
Stuðningsmenn Chelsea hafa kallað eftir því að fá að sjá meira af Estevao, sem er talinn einn efnilegasti leikmaður félagsins.
Ekki er ljóst hvers vegna Alonso hefur lítið notað Brasilíumanninn en mögulegt er að meiðsli eða frammistaða á æfingum hafi áhrif.
Estevao gæti því þurft að íhuga framtíð sína á Stamford Bridge.