Yamal óskaði sigurvegurum til hamingju en nefndi Kane ekki á nafn

Lamine Yamal, leikmaður Barcelona, hefur loks óskað sigurvegurum Gullboltans til hamingju eftir að Harry Kane, framherji Bayern München, hreppti verðlaunin á mánudagskvöldið.
Kane varð þar með fyrsti Englendingurinn til að vinna Gullboltann síðan Michael Owen gerði það árið 2001. Hann hafði betur gegn Yamal og Kylian Mbappé.
Athygli vakti að hvorki Yamal né Mbappé stóðu upp til að óska Kane til hamingju þegar Englendingurinn tók við verðlaununum.
Yamal birti skilaboð á samfélagsmiðlum á þriðjudagskvöldið þar sem hann óskaði verðlaunahöfum til hamingju, án þess þó að nefna Kane sérstaklega.
„Þetta mun koma. Góðir hlutir taka tíma og ég treysti þeirri leið sem ég er á. Minn tími mun koma,“ skrifaði Yamal.
Spánverjinn, sem er 19 ára, hlaut sjálfur verðlaun sem besti ungi leikmaðurinn þriðja árið í röð.
Frændi hans, Abdul, var hins vegar ósáttur við niðurstöðuna og sagði að Yamal hefði átt verðlaunin skilið.
„Ef þú elskar fótbolta ferðu að horfa á Lamine, ekki Harry Kane,“ sagði Abdul.