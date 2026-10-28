Vondar fréttir fyrir meistarana

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, hefur staðfest að Declan Rice, Noni Madueke og Riccardo Calafiori glími allir við meiðsli.
Arteta greindi frá þessu eftir óvænt tap gegn Fleetwood í enska deildabikarnum í gær. Enginn leikmannanna þriggja var í leikmannahópi Arsenal.
Calafiori kenndi sér meins gegn Everton um helgina en ekki hafði verið fjallað um að Rice og Madueke ættu við meiðsli að stríða.
Arsenal mætir Liverpool á Anfield á sunnudaginn og er óvíst hvort þremenningarnir verði leikfærir. Bukayo Saka er einnig á meiðslalistanum hjá Arsenal.