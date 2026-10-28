Verður líklega atvinnulaus um helgina

Pierre Sage, knattspyrnustjóri Crystal Palace, er undir gríðarlegri pressu og gæti misst starfið ef liðið tapar gegn Tottenham á laugardaginn.
Samkvæmt Guardian hafa forráðamenn Palace ákveðið að gefa Frakkanum meiri tíma þrátt fyrir afar slæmt gengi liðsins.
Palace tapaði 2-0 gegn Newcastle um síðustu helgi eftir að hafa áður steinlegið 5-0 gegn Brighton.
Liðið situr í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og hefur fengið á sig 19 mörk í aðeins átta leikjum, flest allra liða í deildinni.
Steve Parish, stjórnarformaður Palace, hefur ákveðið að bíða með ákvörðun um framtíð Sage en leikurinn gegn Tottenham gæti ráðið úrslitum.
Sage hefur aðeins stýrt Palace í tólf leikjum og eru stjórnarmenn félagsins sagðir ósammála um hvort reka eigi Frakkann.
Thomas Frank og Sean Dyche eru meðal þeirra sem hafa verið nefndir sem mögulegir arftakar hans.