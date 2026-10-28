Vendingar hjá United - Carrick og Bruno Fernandes funduðu í gær

Michael Carrick, stjóri Manchester United, og Bruno Fernandes, fyrirliði liðsins, hafa sest niður og rætt málin eftir ágreining þeirra undanfarna daga.
Helstu miðlar á Englandi greina frá því að þeir hafi átt opið og hreinskilið samtal á æfingasvæði United í gær. Báðir eru sagðir staðráðnir í að snúa slæmu gengi liðsins við.
Fernandes gagnrýndi leikskipulag Carrick eftir 4-1 tap gegn Como í Meistaradeildinni. Í kjölfarið var hann settur á bekkinn gegn Bournemouth á sunnudag og kom ekkert við sögu í 3-0 tapi.
Ekki er vitað hvort Fernandes hafi beðist afsökunar á ummælum sínum en talið er að hann byrji leikinn gegn Chelsea um helgina.