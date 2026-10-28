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DV
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Varalesari greinir frá því sem Arteta sagði í reiðiskastinu í gær

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 28. október 2026 10:30

Varalesari telur sig hafa komist að því hvað Mikel Arteta, stjóri Arsenal, sagði við Max Dowman eftir að sá síðarnefndi fékk rautt spjald gegn Fleetwood í gær.

Samkvæmt The Sun hefur varalesarinn Nicola Hickling farið vel yfir myndband af atvikinu, en Arteta virtist vera afar reiður út í Dowman þegar hann gekk af velli.

Hickling telur að Arteta hafi sagt „farðu inn í búningsklefa núna“ við unga manninn.

Arteta hefur fengið mikla gagnrýni vegna málsins og eru margir á því að hann hafi verið of harkalegur við hinn afar efnilega Dowman.

Arsenal tapaði leiknum í vítaspyrnukeppni og féll úr enska deildabikarnum.

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