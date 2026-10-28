Var ekki samstaða um hver ætti að taka við af Carrick - Þetta kostar að fá Eddie Howe

Forráðamenn Manchester United höfðu ákveðið að reka Michael Carrick úr starfi í þessari viku en hættu við þar sem ekki náðist samstaða um eftirmann hans.
Þetta kemur fram hjá breska miðlinum The i, en staða Carrick hefur verið afar ótrygg eftir slæmt gengi United að undanförnu.
Carrick fær því áfram tækifæri til að snúa gengi liðsins við en framtíð hans er enn í mikilli óvissu.
Eddie Howe, fyrrum knattspyrnustjóri Newcastle, er meðal þeirra sem koma til greina sem mögulegur arftaki Carrick.
Samkvæmt Guardian þyrfti Manchester United að greiða Newcastle um þrjár milljónir punda, jafnvirði rúmlega hálfs milljarðs íslenskra króna, í bætur ef félagið ræður Howe.
United hefur því mikilvæga ákvörðun að taka á næstu vikum en úrslit komandi leikja gætu ráðið miklu um framtíð Carrick.