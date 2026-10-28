Uppljóstrar um kynlíf með miklum Íslandsvini í vatnsrúmi - „Þetta var eins og draumur“

Selma Fonseca, ljósmyndari og rithöfundur, hefur opnað sig um ástarsamband sitt við brasilísku knattspyrnugoðsögnina Pelé, sem lést árið 2022, 82 ára að aldri.
Selma kynntist Pelé í New York á tíunda áratugnum þegar hún var 23 ára og hann 49 ára. Vinkona hennar starfaði sem aðstoðarkona Brasilíumannsins og fengu þær að dvelja í glæsilegri íbúð hans.
Eina reglan var að þær mættu ekki fara inn í svefnherbergið hans. Pele var Íslandsvinur og fór hring í kringum landið árið 1991 og hitti þar fjöldan allan af fólki.
Selma og Pelé hófu síðar ástarsamband og lýsti hún því hvernig hann bauð henni loksins inn í herbergið sem hafði verið bannað að fara inn í.
„Þegar við komum upp í íbúðina fór hann með mig beint inn í svefnherbergið. Þar var vatnsrúm á upphækkuðum palli og ég þurfti að ganga upp fjögur þrep til að komast í það.“
„Við stunduðum kynlíf klukkutímum saman. Ég man ekki einu sinni eftir því að hafa sofnað. Þetta var eins og draumur,“ sagði Selma.
Hún segir Pelé hafa viljað giftast sér en hún hafði áhyggjur af kynþáttafordómum vegna sambandsins.
Selma varð síðar ólétt og segir hún Pelé hafa verið afar spenntan fyrir barninu. Hún missti hins vegar fóstur eftir sex mánaða meðgöngu.
Að hennar sögn leit Pelé á fósturmissinn sem tákn frá Guði um að þau ættu ekki að giftast. Pelé kvæntist annarri konu ári síðar.
Brasilíska goðsögnin, sem varð þrisvar heimsmeistari, giftist þrisvar sinnum og eignaðist sjö börn. Hann viðurkenndi sjálfur að hafa átt í fjölmörgum ástarsamböndum utan hjónabands.