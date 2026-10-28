Uppákoman hafði mikil áhrif á ungu fjölskylduna - „Sérstaklega þegar maður á börn“

Brotist var inn á heimili Morgan Gibbs-White, leikmanns Nottingham Forest, fyrir nokkrum dögum. Unnusta hans, Britney De Villiers, greindi frá málinu í gær.
Samkvæmt The Sun var enginn heima þegar innbrotið átti sér stað. Gibbs-White og De Villiers eiga tvo unga syni og segir hún að atvikið hafi haft mikil áhrif á fjölskylduna.
„Ég ætlaði ekki að segja frá þessu opinberlega en eftir að hafa heyrt af öðru innbroti fannst mér mikilvægt að vara aðra við,“ skrifaði hún á Instagram.
„Sem betur fer var enginn heima. Það er hægt að bæta fyrir efnislegt tjón en það er hræðileg tilfinning að vita að einhver hafi brotist inn á heimilið, sérstaklega þegar maður á ung börn.“
De Villiers hvatti fólk til að vera á varðbergi, en þetta kemur aðeins upp nokkrum dögum eftir að greint var frá því að brotist hafi verið inn á heimili Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United.