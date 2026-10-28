United setur þetta í forgang strax í janúar

Manchester United ætlar að leggja áherslu á að styrkja varnarlínuna í janúar, óháð því hvort Michael Carrick verði áfram stjóri liðsins.
Samkvæmt Football Insider hefur United ákveðið að setja kaup á vinstri bakverði og miðverði í forgang. Liðið hefur aðeins haldið hreinu einu sinni í ellefu leikjum og óvissa ríkir um framtíð Luke Shaw og Lisandro Martinez.
David Raum, fyrirliði RB Leipzig, er ofarlega á óskalistanum. United fylgist einnig með Alejandro Balde hjá Barcelona, Adrien Truffert hjá Bournemouth og Jarrad Branthwaite hjá Everton.
United hefur eytt miklum fjárhæðum í sóknar- og miðjumenn undanfarin tvö sumur en nú er stefnan sett á að gera breytingar á varnarlínunni.