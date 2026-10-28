Stóri Daninn gjörsamlega brjálaður út í Ten Hag eftir nýlegt viðtal

Peter Schmeichel, fyrrum markvörður Manchester United, hefur gagnrýnt Erik ten Hag harðlega eftir að Hollendingurinn tjáði sig um tíma sinn hjá félaginu.
Ten Hag sagði í viðtali við The Athletic að hann hefði viljað fá Harry Kane og Declan Rice til United en forráðamenn félagsins hefðu ekki náð að ganga frá kaupunum.
Hann gagnrýndi einnig Cristiano Ronaldo og stjórnendur United fyrir að hafa stuðlað að eitruðu andrúmslofti innan félagsins.
Schmeichel var allt annað en sáttur við ummælin og lét Ten Hag heyra það í þættinum The Overlap Daily.
„Það sem pirrar mig mest er að Ten Hag kemur nú fram og talar um að hann hafi viljað Kane og Rice, eins og hann sé einhver guð,“ sagði Schmeichel.
„Allir vissu að United ætti að kaupa þessa leikmenn. Hann keypti sjálfur leikmenn sem eru enn hjá félaginu.“
Schmeichel telur að Ten Hag ætti frekar að líta í eigin barm.
„Hann náði ekki árangri hjá Manchester United. Af hverju þarf hann að koma fram með þetta núna? Hann var einfaldlega ekki nógu góður.“
Ten Hag var rekinn frá United í október 2024 og tók síðar við Bayer Leverkusen, þar sem honum var sagt upp eftir aðeins þrjá leiki.
Gagnrýnin kemur á erfiðum tíma hjá United, þar sem Michael Carrick berst nú fyrir starfi sínu.