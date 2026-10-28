Sigurður Arnar mættur til Vals

Knattspyrnudeild Vals hefur gert þriggja ára samning við miðvörðinn Sigurð Arnar Magnússon og gildir hann út tímabilið 2029.
Sigurður Arnar, sem fæddur er árið 1999, er uppalinn Eyjamaður og hefur leikið allan sinn feril með ÍBV. Sigurður lék sinn fyrsta leik í efstu deild einmitt gegn Val árið 2016 og á að baki 234 leiki í meistaraflokki, auk þess sem hann hefur leikið Evrópuleiki og fyrir U21 landslið Íslands.
„Sigurður Arnar er flottur karakter, gríðarlega duglegur og vinnusamur. Hann kemur með mikla reynslu inn í hópinn og er hugsaður sem lykilmaður í vörn Vals næstu árin. Það er mikill fengur fyrir félagið að fá hann til liðs við okkur," segir á vef Vals.