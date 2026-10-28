Samtal þessara manna varð til þess að Carrick var ekki rekinn á mánudag

Michael Carrick verður áfram knattspyrnustjóri Manchester United, að minnsta kosti í bili, eftir miklar vangaveltur um framtíð hans undanfarna daga.
Staða Carrick hefur verið afar ótrygg eftir 3-0 tap gegn Bournemouth á Old Trafford á sunnudaginn. United er aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti og frammistaða liðsins hefur valdið miklum vonbrigðum.
Carrick virtist tilfinningaríkur þegar hann kvaddi stuðningsmenn eftir leikinn og viðurkenndi sjálfur að hann vissi ekki hvort honum yrði sagt upp.
Forráðamenn United, þar á meðal Omar Berrada og Jason Wilcox, ræddu framtíð stjórans við Sir Jim Ratcliffe og Glazer-bræðurna á mánudaginn.
Á endanum var ákveðið að gefa Carrick áframhaldandi tækifæri til að snúa gengi liðsins við. Hann mun því stýra United gegn Chelsea á Stamford Bridge á laugardaginn.
Gary Neville, fyrrum liðsfélagi Carrick, sagðist undrandi á ákvörðuninni.
„Ég er hissa en ánægður. Ég var alveg sannfærður um að það sem ég sá á sunnudaginn yrði endalok Michael,“ sagði Neville.
Carrick nýtur enn stuðnings stórs hluta stuðningsmanna United, sem hafa frekar beint reiði sinni að eigendum félagsins og leikmönnunum.
Engu að síður er ljóst að Carrick þarf nauðsynlega á góðum úrslitum að halda. Tapi United gegn Chelsea gæti framtíð hans á Old Trafford aftur orðið að stóru umræðuefni.