Rooney skellti í fernu fyrir United í gær - Gæti hann fengið tækifæri á næstunni?

Kai Rooney, sonur Wayne Rooney, fór á kostum með U18 ára liði Manchester United þegar liðið vann stórsigur á Burnley um helgina.
United vann leikinn 6-0 og skoraði Kai fjögur mörk með glæsilegri frammistöðu sem hefur vakið mikla athygli á Englandi.
Fyrsta markið kom þegar hann fylgdi eftir skoti sem fór í stöngina. Hann bætti öðru marki við úr vítaspyrnu áður en hann fullkomnaði þrennuna með skalla eftir hornspyrnu.
Fjórða markið var síðan það glæsilegasta þegar hann færði boltann yfir á hægri fótinn og þrumaði honum í netið.
Kai hefur að mestu leikið sem hægri kantmaður á tímabilinu og hefur nú skorað fimm mörk og lagt upp eitt í aðeins þremur leikjum.
Hann hefur lengi verið talinn mikið efni en hefur sjálfur lagt áherslu á að feta sína eigin leið. Því er velt fyrir sér hvort hann fái tækifæri með aðalliðinu á næstunni.
„Ég vil skapa mér mitt eigið nafn, ekki reyna að vera pabbi minn. Ég er mín eigin manneskja,“ sagði Kai í viðtali árið 2024.
Wayne Rooney er markahæsti leikmaður í sögu Manchester United.