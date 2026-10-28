Omar Sowe mættur í KR

Omar Sowe er genginn í raðir KR. Kemur hann frá ÍBV, þar sem samningur hans var að renna út.
Framherjinn hefur leikið hér á landi með ÍBV og Leikni undanfarin ár, en hann hóf ferill sinn hér á landi með Breiðabliki.
Hinn 26 ára gamli Sowe hefur verið iðinn við markaskorun hér á landi og er nú mættur í KR, sem endaði í 2. sæti Bestu deildarinnar á nýafstaðinni leiktíð.
Tilkynning KR
Omar Sowe í KR!!
Framherjinn Omar Sowe hefur skrifað undir þriggja ára samning við KR sem tekur gildi núna í nóvember. Omar, sem er 26 ára gamall, hefur spilað með Breiðabliki, Leikni og ÍBV og skorað 52 mörk í 109 leikjum. Hann er alinn upp hjá New York Red Bulls í Bandaríkjunum og kom fyrst til Íslands árið 2022.
Við bjóðum Omar velkominn og hlökkum til að sjá hann í KR-treyjunni á komandi tímabili.
Áfram KR