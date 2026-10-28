Myndband: Upp úr sauð milli blaðamanns og viðmælanda þegar þungar ásakanir voru bornar upp - „Drullaðu þér bara í burtu“

Sam Cosgrove, leikmaður Auckland FC á Nýja-Sjálandi, fær leikbann og sekt eftir að hafa misst stjórn á skapi sínu í samskiptum við blaðamann.
Atvikið átti sér stað fyrr í mánuðinum þegar blaðamaðurinn Andrew Voerman spurði Cosgrove út í umdeilda leið sem félagið hafði farið til að losna við leikbann hans.
Cosgrove fékk tveggja leikja bann í kjölfar þess að hafa fengið rautt spjald fyrir afar ljótt brot en tók bannið út með varaliði félagsins. Blaðamaðurinn gagnrýndi þetta og spurði hvort leikmaðurinn skammaðist sín ekki.
Cosgrove brást illa við, blótaði blaðamanninum og sagði meðal annars að hann yrði ekki velkominn á æfingasvæðið aftur.
Knattspyrnusamband Ástralíu hefur nú dæmt Cosgrove í tveggja leikja bann og fær hann 2 þúsund ástralska dollara í sekt. Mun hann ekki áfrýja.
Myndband af uppákomunni er hér að neðan.
Auckland FC star Sam Cosgrove has been controversially cleared to play, after he was allowed to serve a two-match ban in a lower-tier competition. The English striker today getting stuck into some back-and-forth with local media in New Zealand over the decision. https://t.co/HlBiw03G3t
— 10 Sport (@10SportAU) October 15, 2026