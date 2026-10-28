Mbappe og spænski boltinn í veseni í Kína eftir mynd af einræðisherra

Kylian Mbappé, stórstjarna Real Madrid, hefur komið sér í vandræði eftir umdeildan brandara um Mao Zedong, fyrrverandi leiðtoga Kína.
Myndband hefur farið á flug á samfélagsmiðlum þar sem Mbappé er spurður út í fyndnustu myndina sem hann hefur séð af sjálfum sér á internetinu.
„Þetta var mynd þar sem andlitið á mér hafði verið sett á einhvern náunga, ég held að hann hafi verið kínverskur einræðisherra,“ sagði Frakkinn.
Ummælin hafa vakið mikla reiði í Kína þar sem brandarar um Mao Zedong þykja afar óviðeigandi.
Þrjú kínversk fyrirtæki, þar á meðal drykkjarframleiðandinn Dongpeng og mjólkurframleiðandinn Mengniu, hafa nú slitið samstarfi sínu við Mbappé vegna málsins.
Þá hefur kínverska ríkissjónvarpið ákveðið að hætta tímabundið útsendingum frá spænsku úrvalsdeildinni og fjarlægja auglýsingar með Frakkanum.
Mbappé hefur beðist afsökunar á ummælunum og segist bera mikla virðingu fyrir Kína og sögu landsins.
Forráðamenn spænsku úrvalsdeildarinnar hafa einnig sent frá sér afsökunarbeiðni og hyggjast grípa til aðgerða vegna málsins.
Mbappé hefur hingað til notið gríðarlegra vinsælda í Kína og er með milljónir fylgjenda á kínverskum samfélagsmiðlum.
Málið gæti því haft töluverðar fjárhagslegar afleiðingar fyrir franska landsliðsfyrirliðann, sem er einn þekktasti knattspyrnumaður heims.