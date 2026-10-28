Liverpool fer í slag við spænsku risana um gríðarlegt efni

Finn Jeltsch, tvítugur miðvörður Stuttgart, hefur vakið áhuga nokkurra af stærstu knattspyrnufélögum Evrópu eftir góða frammistöðu í þýsku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt spænska miðlinum Sport eru Liverpool, Barcelona og Real Madrid meðal þeirra félaga sem fylgjast grannt með stöðu þýska varnarmannsins.
Barcelona er sagt vera að skoða möguleikann á að fá Jeltsch til félagsins strax í janúarglugganum en samkeppnin um undirskrift hans gæti orðið hörð.
Jeltsch er talinn einn af efnilegri varnarmönnum þýska boltans og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína þrátt fyrir ungan aldur.
Liverpool og Real Madrid eru einnig sögð hafa áhuga á að styrkja varnarlínur sínar og líta á Þjóðverjann sem áhugaverðan kost til framtíðar.
Ekki liggur fyrir hvort Stuttgart sé tilbúið að selja leikmanninn í janúar eða hversu háa fjárhæð félagið myndi vilja fá fyrir hann.