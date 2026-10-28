Kristján ómyrkur í máli - „Sú skipting er afar óheppileg“

Kristján Gylfi Guðmundsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, telur augljóst að fjölga eigi liðum í Bestu deildum karla og kvenna. Skrifar hann um málið í pistli í blaðinu.
Tólf lið eru í Bestu deild karla og eftir hefðbundið 22 leikja mót er deildinni skipt upp í tvo hluta, efri og neðri, og eru spilaðir fimm leikir til viðbótar, einu sinni við hvert lið í hvorum hluta fyrir sig. Í Bestu deild kvenna er svipað fyrirkomulag en þar eru færri lið.
„Í Bestu deild kvenna eru tíu lið og eftir 18 leiki er liðunum skipt í efri sex og neðri fjögur. Sú skipting er afar óheppileg þar sem bætast við fimm leikir hjá efri liðunum en aðeins þrír hjá þeim neðri,“ skrifar Kristján.
KSÍ og ÍTF skipuðu hópa á dögunum, einn fyrir Bestu deild karla og einn fyrir Bestu deild kvenna. Þar ku meðal annars vera til tals að fjölga karladeildinni í 14 lið og kvennadeildinni í 12.
„Hávær umræða hefur verið um að fjölga liðum í Bestu deild karla í fjórtán og eru sterk rök fyrir því. Bakvörður telur að tímabært sé að láta reyna á þá leið þar sem fleiri ungir leikmenn munu fá tækifæri á að spreyta sig í efstu deild.
Besta deild kvenna hefur sjaldan eða aldrei verið jafnari og fallliðin Valur og Víkingur enduðu með háan stigafjölda samanborið við síðustu ár. Að mati bakvarðar er einboðið að fjölga liðum í Bestu deild kvenna í tólf,“ skrifar Kristján.
„Augljós galli á núverandi kerfi er þrefalda umferðin, þar sem lið fá mismunandi fjölda heimaleikja sem verður að teljast ósanngjarnt.“
Pistillinn í heild er í Morgunblaðinu.