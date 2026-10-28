Hafnar rætnum kjaftasögum um framhjáhald - Er miklu yngri og eru saman í dag

Ian Rush, goðsögn hjá Liverpool og markahæsti leikmaður í sögu félagsins, hefur undanfarin ár verið í sambandi með írsku fyrirsætunni og söngkonunni Carol Anthony, sem er 16 árum yngri en hann.
Rush, sem er 65 ára, skildi við eiginkonu sína, Tracy, árið 2012 eftir 25 ára hjónaband. Þau eiga tvo syni saman.
Skömmu síðar hóf hann samband með Carol, sem var sökuð um að hafa átt þátt í sambandsslitunum. Hún hefur hins vegar alltaf hafnað því að hafa verið ástkona hans á meðan hann var enn giftur.
„Það var daður á milli okkar, ég viðurkenni það, en við vorum aldrei í sambandi og alls ekki að halda fram hjá. Það er fáránlegt,“ sagði Carol í viðtali við Irish Independent.
Carol hefur einnig þurft að þola gagnrýni vegna aldursmunarins en fjölmiðlar héldu því ranglega fram að 22 ár skildu þau að.
„Það eru 16 ár á milli okkar, ekki 22. Fólk lét þetta líta út eins og ég væri með honum út af peningunum,“ sagði hún.
Carol, sem hefur verið stuðningsmaður Liverpool frá barnæsku, segir sambandið hafa verið erfitt í upphafi vegna athyglinnar.
„Ég gekk alltaf á eftir Ian á viðburðum því ég vildi ekki láta mynda okkur saman. Svo áttaði ég mig á því að ég ætti ekki að þurfa að fela mig.“
Parið trúlofaðist árið 2019 og hefur verið saman í rúman áratug.
Carol reyndist Rush mikil stoð þegar hann veiktist alvarlega árið 2025 og þurfti að leggjast inn á gjörgæslu eftir að hafa hnigið niður heima hjá sér.
„Ég hélt í alvöru að þetta væri búið. Carol hjálpaði mér að halda ró minni og anda. Hún var frábær,“ sagði Rush.
Rush skoraði 346 mörk fyrir Liverpool og vann meðal annars fimm Englandsmeistaratitla og tvo Evrópumeistaratitla með félaginu.