Gylfi Þór opinberar óvænt skipti sem komu til tals fyrir þremur árum - „Eggert reyndi að selja mér draum“

Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður Víkings, var árið 2024 í samtali við KFA sem þá lék í 2. deild karla. Eggert Gunnþór Jónsson, þá spilandi aðstoðarþjálfari liðsins, reyndi að sannfæra Gylfa um að flytja austur á land.
Gylfi ræddi þessi mögulegu félagaskipti í hlaðvarpinu Sjöunni, sem fyrrum landsliðsmaðurinn Jóhann Berg Guðmundsson stýrir ásamt Herði Snævari Jónssyni.
„Eggert var að reyna að selja mér draum fyrir austan, komast í sveitina og rólegt líf. Eggert er toppmaður og góður vinur minn, við ræddum saman,“ sagði Gylfi léttur í bragði í Sjöunni.
Gylfi viðurkenndi að möguleikinn hefði verið ræddur en sagði viðræðurnar aldrei hafa náð sérstaklega langt.
„Það var ekkert komið á þannig stig að það væri samningur á borðinu að ég væri að hoppa í vél að fljúga austur. Þetta var meira ég og Eggert að ræða málin.“
Gylfi og Eggert þekkjast vel og var hugmyndin meðal annars sú að þeir gætu spilað saman fyrir austan.
„Það væri gaman að spila saman, möguleikinn var þarna að þetta gat gerst en svona eftir á að hyggja var þetta ekki að fara að gerast.“
Ekkert varð því úr því að Gylfi færi til KFA og gekk hann þess í stað í raðir Vals skömmu síðar.
Ári síðar skipti hann yfir í Víking þar sem hann hefur fagnað Íslandsmeistaratitlinum tvö ár í röð.
Eggert er hins vegar enn hjá KFA og hefur nú tekið við starfi aðalþjálfara liðsins.