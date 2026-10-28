Goðsögn hjá United segir Bruno að fara til Sádí Arabíu - Enginn geti treyst honum aftur

Paul Scholes, fyrrum miðjumaður Manchester United, hefur gagnrýnt Bruno Fernandes harðlega eftir að Portúgalinn lét orð falla um Michael Carrick, knattspyrnustjóra liðsins.
Fernandes gagnrýndi leikaðferð Carrick eftir 4-1 tap United gegn Como í Meistaradeildinni í síðustu viku.
Fyrirliðinn taldi að United hefði átt að pressa ítalska liðið meira og var spurður hvort Carrick hefði gert taktísk mistök.
„Það er undir stjóranum og starfsliði hans komið að sjá það, ekki mér,“ sagði Fernandes.
Scholes var allt annað en sáttur við ummælin og lét Fernandes heyra það í hlaðvarpinu The Good, The Bad & The Football.
„Það sem Bruno Fernandes sagði í síðustu viku er ófyrirgefanlegt. Hvernig getur nokkurt félag treyst honum sem fyrirliða eftir þetta?“ sagði Scholes.
„Ég held að hann þurfi að yfirgefa evrópskan fótbolta og fara bara til Sádi-Arabíu. Ég held að enginn stjóri eða starfsmaður geti treyst honum eftir þetta.“
Fernandes var settur á bekkinn gegn Bournemouth um síðustu helgi en United tapaði þeim leik 3-0.
Nicky Butt, fyrrum leikmaður United, tók undir gagnrýnina og sagði Fernandes hafa skaðað orðspor sitt verulega.
„Við höfum alltaf hrósað honum fyrir hæfileikana og hvernig hann hefur borið liðið á herðum sér. Svo eyðileggur hann þetta allt í einu viðtali. Heimskulegt,“ sagði Butt.