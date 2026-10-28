Fyrrum leikmaður Liverpool stýrir andstæðingi liðsins í næstu viku

Dirk Kuyt, fyrrum leikmaður Liverpool, hefur verið ráðinn bráðabirgðastjóri Fenerbahce í Tyrklandi, en liðið mætir einmitt Liverpool í Meistaradeildinni í næstu viku.
Hollendingurinn tekur við af Ismail Kartal sem sagði starfi sínu lausu eftir 2-1 tap gegn erkifjendunum í Galatasaray á mánudaginn. Kuyt hafði verið aðstoðarmaður hans frá því í sumar.
Kuyt lék með Liverpool í sex ár og vann meðal annars enska deildabikarinn árið 2012. Hann lék einnig með Fenerbahce á árunum 2012 til 2015 og varð tyrkneskur meistari með félaginu.
Hinn 46 ára gamli Kuyt hefur áður þjálfað ADO Den Haag, Beerschot og Dordrecht. Hann stýrir Fenerbahce þar til nýr þjálfari verður ráðinn.
Fenerbahce er í fimmta sæti tyrknesku deildarinnar, sex stigum á eftir Galatasaray. Liðið tekur á móti Liverpool miðvikudaginn 4. nóvember.