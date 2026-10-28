Fær að snúa aftur eftir að hafa viðurkennt að hafa falsað vottorð

Granit Xhaka og Breel Embolo hafa fengið leyfi til að snúa aftur í svissneska landsliðið eftir rannsókn vegna falsaðra bólusetningarvottorða gegn kórónuveirunni.
Xhaka, sem leikur með Sunderland, missti af landsleikjum Sviss í október eftir að hafa viðurkennt að hafa útvegað sér falsað vottorð til ferðalaga árið 2022, þegar hann lék með Arsenal.
Embolo, framherji Atlanta United, var einnig tekinn úr landsliðshópnum vegna sambærilegs máls.
Báðir leikmenn fengu 150 þúsund svissneskra franka sekt, jafnvirði um 22 milljóna íslenskra króna, en sektirnar eru skilorðsbundnar til tveggja ára.
Svissneska knattspyrnusambandið staðfesti á þriðjudag að leikmennirnir væru aftur gjaldgengir fyrir landsleikina gegn Slóveníu og Skotlandi í nóvember.
„Við skoðuðum málin frá ýmsum sjónarhornum og teljum að endurkoma þeirra sé rétt ákvörðun,“ sagði Pierluigi Tami, yfirmaður landsliðsmála.
Xhaka, sem er 34 ára, heldur fyrirliðabandinu að sinni en Murat Yakin landsliðsþjálfari getur breytt þeirri ákvörðun.
Xhaka er leikjahæsti landsliðsmaður Sviss frá upphafi með 152 landsleiki.