Deildarbikarin: Liverpool og City bæði áfram eftir vítaspyrnukeppni

Manchester City og Liverpool tryggðu sér sæti í átta liða úrslitum enska deildabikarsins í kvöld eftir dramatískar vítaspyrnukeppnir.
Manchester City tók á móti Brighton á Etihad þar sem liðin skildu jöfn, 2-2, eftir venjulegan leiktíma.
Malick Yalcouye kom Brighton yfir á 30. mínútu en Mateo Kovacic jafnaði tíu mínútum síðar með laglegu skoti. Georginio Rutter kom gestunum aftur yfir snemma í síðari hálfleik áður en aukaspyrna Rayan Cherki fór af Vitor Reis og í netið.
Í vítakeppninni reyndist Geronimo Rulli hetja City þegar hann varði spyrnur Yasin Ayari og Lewis Dunk.
Liverpool hafði einnig betur gegn Chelsea eftir vítaspyrnukeppni á Anfield. Morgan Rogers kom Chelsea yfir úr vítaspyrnu á 40. mínútu en Cody Gakpo jafnaði, einnig af vítapunktinum, þremur mínútum síðar.
Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og Liverpool vann vítakeppnina 6-5. Wesley Fofana brást bogalistin í síðustu spyrnu Chelsea.
Bournemouth vann sannfærandi 3-0 sigur á Aston Villa. Amine Adli opnaði markareikninginn snemma leiks áður en Lewis Cook og Alvaro Rodriguez bættu við mörkum í síðari hálfleik.
Crystal Palace hafði betur gegn Fulham, 1-0, þar sem Eddie Nketiah skoraði sigurmarkið.
Sunderland lagði þá Brentford að velli, 3-2, í hörkuleik. Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson stóð á milli stanganna hjá Brentford en gat ekki komið í veg fyrir tap sinna manna.
Öll fimm sigurliðin eru þar með komin áfram í átta liða úrslit keppninnar.