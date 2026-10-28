Arteta fær á baukinn fyrir þetta athæfi sitt í gær

Mikel Arteta, stjóri Arsenal, hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir viðbrögð sín við því þegar Max Dowman fékk rautt spjald gegn Fleetwood í enska deildabikarnum í gær.
Arteta virtist afar ósáttur við Dowman, sem er aðeins 16 ára, þegar hann gekk af velli í kjölfar rauða spjaldsins sem hann fékk eftir að hafa sparkað í Harrison Neal, leikmann Fleetwood. Arsenal tapaði leiknum í vítaspyrnukeppni.
Paul Merson, fyrrum leikmaður Arsenal, var ósáttur við framkomu Arteta. „Ef þetta hefði verið Gyokeres, sem er reyndur landsliðsmaður, hefði hann ekki gert þetta. En hann gerir þetta við 16 ára krakka?“ sagði hann.
Merson segir að Arteta hefði þess í stað átt að taka utan um unga manninn, sem þykir gríðarlega efnilegur og hefur þegar sýnt frábærar rispur með aðalliði Arsenal.
I wonder what Mikel Arteta said to Max Dowman as he left the pitch following his red card…😳 https://t.co/CnKa22mIvp
— george (@StokeyyG2) October 27, 2026