Áfall í herbúðum United - Spilar ekki meira á þessu ári

Vandræði Manchester United halda áfram að aukast en nú er ljóst að slóvenski framherjinn Benjamin Sesko mun ekki spila meira með liðinu á þessu ári.
Sesko hefur glímt við þrálát meiðsli á sköflungi sem hafa plagað hann undanfarna mánuði. Samkvæmt heimildum The Sun hefur félagið ákveðið að halda honum frá keppni fram yfir áramót í von um að hann nái fullum bata án þess að þurfa að gangast undir aðgerð.
Hinn 23 ára gamli Sesko hefur aðeins komið við sögu í sex leikjum í öllum keppnum á tímabilinu vegna meiðslanna, sem tóku sig fyrst upp á síðustu leiktíð.
Manchester United greiddi 74 milljónir punda fyrir framherjann en ákvörðun félagsins um að fá ekki annan framherja til liðsins í sumar gæti nú reynst dýrkeypt.
Félagið hefur enn ekki sent frá sér opinbera yfirlýsingu vegna meiðslanna en stuðningsmenn United hafa lýst yfir miklum vonbrigðum með tíðindin.