Ætlar að fagna gegn Liverpool ef tækifæri gefst til

Xabi Alonso, knattspyrnustjóri Chelsea, hefur staðfest að hann muni fagna ef lið hans skorar gegn Liverpool þegar félögin mætast í enska deildabikarnum á Anfield.
Alonso á sterkar taugar til Liverpool eftir að hafa leikið með félaginu á árunum 2004 til 2009. Hann varð meðal annars Evrópumeistari með liðinu árið 2005 og skoraði jöfnunarmarkið í eftirminnilegum úrslitaleik gegn AC Milan.
„Auðvitað mun ég fagna. Ég ber mikla virðingu fyrir Liverpool og á góðar minningar þaðan, en nú er ég í öðru hlutverki. Ég berst fyrir mitt félag og mun fagna ef við skorum,“ sagði Alonso.
Chelsea verður hins vegar án brasilíska framherjans Joao Pedro, sem meiddist á læri á æfingu fyrir 2-0 tap liðsins gegn Tottenham um síðustu helgi.
Pedro verður frá næstu vikurnar og missir að öllum líkindum einnig af leikjum gegn Manchester United og Sunderland í ensku úrvalsdeildinni.
Danny Welbeck er talinn líklegur til að leiða sókn Chelsea gegn Liverpool, en hann kom aðeins inn á undir lok leiksins gegn Tottenham.
Alonso var einnig spurður út í þann möguleika að taka við Liverpool árið 2024. Hann viðurkenndi að hafa vitað af áhuga félagsins en ákvað á þeim tíma að halda áfram störfum hjá Bayer Leverkusen.