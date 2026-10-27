Yamal rýfur þögnina

Lamine Yamal, leikmaður Barcelona, er búinn að tjá sig eftir að hafa hafnað í þriðja sæti í kjörinu um Gullknöttinn á mánudag.
Harry Kane hlaut verðlaunin og Kylian Mbappe varð annar. Yamal, sem er 19 ára, birtir færslu á Instagram þar sem hann sagðist sannfærður um að hans tími muni koma.
„Það mun gerast. Góðir hlutir taka tíma og ég treysti þeirri vegferð sem ég er á. Það liggur ekkert á,“ skrifar Yamal, auk þess sem hann óskar öllum verðlaunahöfum til hamingju.
Það vakti athygli þegar frændi Yamal reiddist yfir því að hann fengi ekki verðlaunin en sjálfur virðist leikmaðurinn rólegri yfir niðurstöðunni.