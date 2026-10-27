Uppákoma í beinni vekur furðu: Virtist spyrja Game of Thrones-leikkonuna hvort hún vildi fara úr að ofan

Leikkonan Sophie Turner, sem er hvað þekktust fyrir hlutverk sitt í Game of Thrones, lenti í heldur vandræðalegu atviki á Ballon d'Or-verðlaunahátíðinni í London í gærkvöldi.
Turner var á sviðinu ásamt Alan Shearer þegar Kate Scott, kynnir hátíðarinnar, spurði hana hvaða knattspyrnukonu hún myndi helst vilja leika í kvikmynd.
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LONDON, ENGLAND - JULY 31: Players of England celebrate as Chloe Kelly of England celebrates scoring their side's second goal during the UEFA Women's Euro 2022 final match between England and Germany at Wembley Stadium on July 31, 2022 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
Turner nefndi Chloe Kelly og sagðist vilja frægt fagn hennar eftir sigurmarkið gegn Þýskalandi í úrslitaleik EM 2022. Kelly fór þá úr treyjunni til að fagna markinu.
Scott spurði Turner í kjölfarið hvernig hún myndi fara að og hvort hún myndi taka fagnið alla leið.
Turner varð nokkuð hissa á spurningunni. „Viltu að ég sýni þér það? Ekki strax,“ sagði hún þó og hló.