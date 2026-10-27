Undirbýr sig með það í huga að kallið komi frá United

Eddie Howe, fyrrum stjóri Newcastle, er sagður vera að búa sig undir að verða stjóri Manchester United ef kallið kemur.
Samkvæmt The Sun hefur Howe fylgst grannt með síðustu leikjum United og tekið niður punkta um frammistöðu liðsins. Hann er einn þeirra sem koma sterklega til greina ef Michael Carrick verður rekinn. Gengi liðsins hefur verið afleitt en starf Carrick ku vera öruggt í bili.
Howe hefur verið án starfs síðan hann hætti hjá Newcastle í sumar. Hann er sagður opinn fyrir því að taka við United ef Carrick fær sparkið.
United hefur ekki unnið í síðustu átta leikjum og er aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti í ensku úrvalsdeildinni.