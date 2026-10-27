Hafa samband
DV
433

Þungt högg fyrir Chelsea

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 28. október 2026 13:00
Getty Images

Joao Pedro, sóknarmaður Chelsea, verður líklega frá keppni næstu vikurnar vegna meiðsla aftan í læri. Xabi Alonso, stjóri liðsins, staðfestir þetta.

Brasilíumaðurinn meiddist á æfingu á föstudag og missti af 0-2 tapi Chelsea gegn Tottenham um helgina.

„Hann er meiddur aftan í læri og verður frá í nokkrar vikur. Við vitum ekki nákvæmlega hversu lengi og viljum ekki spá fyrir um það,“ sagði Alonso.

Pedro hefur byrjað tímabilið vel og skorað fimm mörk og lagt upp þrjú í sjö leikjum í öllum keppnum. Þetta er því áfall fyrir Chelsea.

Chelsea mætir Liverpool í enska deildabikarnum á kvöld og tekur síðan á móti Manchester United í úrvalsdeildinni á laugardag. Ljóst er að Pedro verður ekki með í þeim leikjum.

Fleiri fréttir