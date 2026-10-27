Stórtíðindi úr Kópavogi - Ólafur Ingi ekki áfram með Blika

Ólafur Ingi Skúlason hefur látið af störfum sem þjálfari karlaliðs Breiðabliks. Félagið greinir frá þessu.
Ólafur Ingi tók við Breiðabliki fyrir einu ári og sýndi liðið fínar rispur í Sambandsdeildinni síðasta haust undir hans stjórn.
Á þessari leiktíð varð liðið þá bikarmeistari í annað skiptið í sögunni en gengið í deildinni þótti langt undir væntingum.
Í kjölfarið fóru af stað sögusagnir um framtíð Ólafs og nú er ljóst að hann verður ekki áfram með Blika. Jón Guðni Fjóluson aðstoðarþjálfari lætur einnig af störfum.
Yfirlýsing Breiðabliks
Ólafur Ingi Skúlason lætur af störfum sem þjálfari meistaraflokks karla Breiðabliks.
Ólafur Ingi kom til starfa hjá Breiðablik í október 2025 og stýrði sínum fyrsta leik gegn Finnska liðinu KuPs í Sambandsdeildinni. Í leiknum náði liðið í sín fystu stig í deildakeppni í Evrópu. Undir stjórn Ólafs náði liðið í fimm stig í deildakeppninni sem var góður árangur. Á nýloknu keppnistímabili leiddi hann liðið til bikarmeistaratitils í annað skiptið í sögu félagsins og er það jafnframt fimmti titill meistaraflokks karla.
Á tíma sínum hjá félaginu hefur Ólafur lagt áherslu á að gefa ungum leikmönnum tækifæri í meistaraflokki og lagt sig allan fram um að leyfa þeim að þroskast sem leikmenn. Honum var umhugað um hagsmuni félagsins og átti í afar góður samstarfi við þá sem að félaginu standa.
Samhliða þessum breytingum lætur Jón Guðni Fjóluson, aðstoðarþjálfari liðsins, einnig af störfum.
Ólafur vill koma á framfæri þakklæti til félagsins og allra þeirra sem að starfi þess koma: “Ég kveð Breiðablik sáttur og stoltur af þeim árangri sem við náðum saman. Ég skil við klúbbinn á frábærum stað og óska Breiðablik og öllum sem að liðinu standa velfarnaðar í framtíðinni."
Knattspyrnudeild Breiðabliks þakkar Ólafi Inga og Jóni Guðna fyrir sín störf og óskar þeim velfarnaðar í þeim verkefnum sem taka við.