Settu reglur um klæðaburð kvenna í starfi út af þessu - „Þetta er algjör geðveiki“

Knattspyrnufélagið Sportivo Ameliano í Paragvæ hefur neyðst til að draga til baka umdeildar reglur um klæðaburð fjölmiðlafólks.
Félagið setti reglurnar eftir að myndir af Adriana Caballero, sem er 29 ára og með yfir 200 þúsund fylgjendur á Instagram, fóru á flug á samfélagsmiðlum.
Konum í fjölmiðlastétt var meðal annars bannað að klæðast flegnum bolum, magabolum og leggings nema þær væru svartar eða dökkbláar. Karlmenn máttu þá ekki mæta í stuttbuxum.
Caballero sagðist hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með reglurnar. „Þegar ég las tilkynninguna varð ég satt best að segja mjög hissa,“ sagði hún og benti á að hún veldi vinnuföt sín út frá þægindum.
Hector Melgarejo, forseti Sportivo Ameliano, fordæmdi reglurnar og sagði þær hafa verið settar án samþykkis stjórnenda félagsins. „Þetta er algjör geðveiki. Þetta er ekki það sem við stöndum fyrir,“ sagði hann og baðst afsökunar.
Reglurnar hafa nú verið felldar úr gildi.