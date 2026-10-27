Óvænt tíðindi frá Manchester

Michael Carrick verður áfram knattspyrnustjóri Manchester United og mun stýra liðinu gegn Chelsea á Stamford Bridge á laugardag.
Helstu ensku miðlarnir greina nú frá því að forráðamenn United hafi ákveðið að gefa Carrick tækifæri til að snúa gengi liðsins við. United hefur ekki unnið í síðustu átta leikjum og er aðeins stigi frá fallsvæðinu í úrvalsdeildinni.
Liðið tapaði 0-3 gegn Bournemouth um síðustu helgi og var talið að Carrick fengi sparkið í kjölfarið. Nú virðist hins vegar ekki stefna í það.
Carrick tók tímabundið við United í janúar á þessu ári og fékk starfið til frambúðar í maí eftir að hafa komið liðinu í Meistaradeildina. Honum og liðinu hefur ekki tekist að fylgja eftir góðu gengi á seinni hluta síðustu leiktíðar.
Þó segja enskir miðlar að framtíð Carrick hjá United til lengri tíma sé ekki örugg og að næstu leikir muni hafa mikið að segja um framhaldið.