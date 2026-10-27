Ótrúleg úrslit í deildabikarnum og Englandsmeistararnir úr leik

Ótrúleg úrslit litu dagsins ljós í 16-liða úrslitum enska deildabikarsins í kvöld þegar D-deildarlið Fleetwood henti Englandsmeisturum Arsenal úr leik.
Fleetwood komst yfir á 21. mínútu með marki Aaron Loupalo-Bi. Arsenal fékk betri færi og jafnaði snemma í seinni hálfleik með marki Viktor Gyokeres.
Stjörnunum frá London tókst þó ekki að finna sigurmarkið og því var farið í vítaspyrnukeppni. Þar skoraði Fleetwood úr öllum sínum spyrnum en Bruno Guimaraes klikkaði fyrir Arsenal.
Fleetwood fer því í 8-liða úrslit og er óhætt að segja að leikmenn, þjálfarar og stuðningsmenn liðsins hafi tryllst úr gleði í leikslok.
Bradford sló þá Peterborough úr leik í sömu keppni í kvöld með 2-0 sigri.