Myndband: Vandræðalegt viðtal fer eins og eldur um sinu - Mjög skiptar skoðanir á framkomu viðmælandans við ungan spyril

Scott Lindsey, þjálfari York City í ensku D-deildinni, fór í áhugavert viðtal eftir 2-0 sigur gegn Port Vale á dögunum.
Ungur fréttamaður Jorvik Radio tók viðtalið en óhætt er að segja að það hafi farið brösuglega af stað og var Lindsey ósammála fullyrðingum unga mannsins.
Viðtalið hefur vakið athygli og umræðu á samfélagsmiðlum, þar sem bæði kollegar fréttamannsins sem og aðrir knattspyrnuáhugamenn hafa lagt orð í belg.
Einhverjir eru á því að Lindsey hafi verið allt of harður við unga manninn og gefið lítið af sér en aðrir benda einfaldlega á að hann hafi verið honum ósammála, en ekki verið dónalegur.
Dæmi hver fyrir sig, viðtalið er hér að neðan.
We spoke with York City Head Coach Scott Lindsey after today's 2-0 victory over Port Vale to get his thoughts on the match ! 😀 https://t.co/FfeA6NtwAl
— Jorvik Radio (@JorvikRadio) October 24, 2026